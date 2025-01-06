عمر السومة يعود إلى الدوري السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 06:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الدولي السوري، عمر السومة، فسخ عقده مع العربي القطري، وقرر العودة إلى الدوري السعودي.

السومة لم يشارك مع فريقه العربي في بطولة الدوري القطري، خلال الموسم الحالي، بعد خلافات مع الإدارة..

ووفقاً لما ذكرته قناة “الكاس” القطرية، فإن السومة توصل لاتفاق مع العربي على فسخ العقد، الذي كان يمتد حتى نهاية الموسم.

وأوضحت القناة القطرية، أن السومة وقع على عقد انضمامه لصفوف العروبة، المنافس في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان السومة انضم لصفوف العربي لأول مرة، صيف 2022، على سبيل الإعارة، بعد هبوط أهلي جدة إلى دوري يلو للمحترفين، وفي الصيف الذي يليه انتقل السومة بشكل نهائي لصفوف النادي القطري.

جدير بالذكر، أن السومة انضم لصفوف الأهلي صيف 2014، وسجل معه 193 هدفاً في 240 مباراة بمختلف المسابقات..