مدرب الشارقة: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العين

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 06:56 مساءً - تحدث الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الشارقة، عن جاهزية فريقه لمواجهة العين، بعد غد الأحد، ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال مدرب الشارقة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “نحن نقترب من مباراة مهمة جداً ضد العين، البطل الآسيوي للموسم الماضي.. لكن نحن على استعداد لإعطاء أقصى ما لدينا”.

وأضاف: “يجب أن نكون في درجة عالية من التركيز لمواجهة هذا الخصم القوي جداً، والمباراة ستكون جماهيرية بكل تأكيد، ونحتاج إلى كل دعم ممكن.. ويجب تقديم أداء يليق بطموحات جمهورنا الكبير”.

وعن جاهزية لاعبيه، قال كوزمين: “يغيب عنا لاعب الوسط محمد عبد الباسط بسبب الإصابة، بينما بقية الفريق متاح وجاهز للمشاركة في هذه المواجهة المهمة، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ضد منافس عنيد مثل العين”.

وأتم كوزمين حديثه بتوجيه رسالة لجمهور الشارقة، بقوله: “تعودنا على دعمكم القوي والمستمر في كل موسم.. نحن واثقون من أنكم ستكونون حاضرين بقوة في استاد هزاع بن زايد لتشجيعنا في هذه المباراة الكبيرة، ودعمكم سيكون حاسماً”.