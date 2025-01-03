هانزي فليك يعلق على أزمة داني أولمو

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 05:52 مساءً - علق هانزي فليك، مدرب برشلونة، على أزمة لاعب الفريق، داني أولمو، والمتعلقة بعدم قدرة النادي الكتالوني على تسجيله ضمن لائحة الفريق في رابطة الليجا، بسبب القيود المتعلقة بقواعد اللعب المالي النظيف.

وقال فليك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة بارباسترو، غداً السبت، في كأس ملك إسبانيا: “هذا الموضوع خارج اختصاصاتي”.

وأضاف: “لقد تحدثت اليوم الجمعة مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، ولدي ثقة كبيرة في المسؤولين، فالإدارة تقوم بعملها، وأنا أقوم بعملي”.

وأكد: “بصراحة لست سعيداً بالوضع، واللاعبون ليسوا كذلك أيضاً، لكن هذا هو الحال، ونتعامل مع الأمر باحترافية”.

وأتم بهذا الشأن: “الثقة موجودة، ونترقب القرار في الفترة القادمة، كما أن وجهة نظري لم تتغير، فأنا أحب برشلونة على مستوى النادي والمدينة”.