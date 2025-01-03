بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 05:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تعلم أن دخان السجائر يهدد حياة أطفالك؟ وفقًا لدراسة حديثة، فإن الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبي يعانون من مشاكل تنفسية مزمنة. تخيل طفلاً بريئًا يكافح للتنفس بسبب عادة سيئة لوالده أو جاره. هذه الحقيقة المؤلمة تجعلنا نتساءل: ما هي الأضرار التي يتسبب بها التدخين السلبي على صحة أطفالنا؟

شرح مفصل لأضرار التدخين السلبي:

تأثير على الجهاز التنفسي: الربو، الالتهابات الرئوية، صعوبة التنفس.

تأثير على النمو: تأخر النمو، ضعف المناعة.

تأثير على الجهاز العصبي: مشاكل في التعلم والتركيز.

زيادة خطر الإصابة بالسرطان: سرطان الرئة، سرطان الدم.

تأثير التبغ العالق: شرح لمفهوم التبغ العالق وكيف يؤثر على صحة الأطفال.

نصائح عملية: كيفية حماية الأطفال من التدخين السلبي (تجنب التدخين في المنزل، تنظيف المنزل بانتظام، تغيير الملابس بعد التعامل مع المدخنين).

هذا والتدخين السلبي يمثل تهديدًا خطيرًا لصحة أطفالنا. لحماية أطفالنا، يجب علينا جميعًا العمل معًا للقضاء على هذه العادة الضارة. يمكننا البدء باتخاذ قرار حازم بالإقلاع عن التدخين، وتشجيع الآخرين على فعل الشيء نفسه. لنجعل من بيوتنا وأماكن لعب أطفالنا بيئة خالية من الدخان.