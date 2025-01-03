الشباب السعودي يستهدف صفقة من البريميرليج

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 03:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي الشباب السعودي يستهدف صفقة إفريقية من الدوري الإنكليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لما ذكره رودي جاليتي، خبير سوق الانتقالات، فإن الشباب دخل في مفاوضات مع وولفرهامبتون لضم لاعبه الجابوني ماريو ليمينا.

وأفاد جاليتي، أن تحرك الشباب لضم ليمينا يأتي بناء على توصية من المدرب الجديد للفريق، فاتح تريم، الذي سبق له العمل مع اللاعب في غلطة سراي خلال موسم 2019-2020.

وأتم جاليتي، أن المفاوضات تسير بسرعة وإيجابية حتى الآن.

جدير بالذكر، أن ليمينا انضم إلى وولفرهامبتون في يناير/كانون الثاني 2023، قادماً من نيس الفرنسي