ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه إلى إسبانيول

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 03:56 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن رحيل أحد لاعبيه لصفوف إسبانيول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الميرنجي في بيان رسمي: “توصل نادي ريال مدريد لكرة القدم ونادي إسبانيول إلى اتفاق بشأن انتقال لاعبنا بابلو رامون”.

وأضاف: “وصل بابلو رامون إلى ريال مدريد في عام 2019 بعمر 18 عاماً ليكون جزءاً من فريق ‘Juvenil A’ وفي عام 2020 تم إعلانه بطلاً لدوري أبطال أوروبا للشباب. لعب لفريق كاستيا لمدة ثلاثة مواسم. وفي الموسم الماضي كان معاراً لنادي ميرانديس”.

وأتم النادي الملكي بيانه: “يتمنى ريال مدريد له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته”.