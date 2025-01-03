جوارديولا يطلب ضم عمر مرموش

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 03:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع المصري، عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، خلال الفترة المقبلة.

ويتألق مرموش رفقة ناديه الألماني خلال الموسم الحالي، الأمر الذي جذب أنظار العديد من الأندية لمحاولة ضمه.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن تحرك السيتي لضم مرموش يأتي بناء على توصية من مدرب الفريق، بيب جوارديولا.

ويرى جوارديولا أن عمر مرموش سيكون خياراً مناسباً لدعم هجوم مانشستر سيتي، ورفع المعدل التهديفي للفريق.

خلال الموسم الحالي، سجل عمر مرموش 13 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة في 15 مباراة بالدوري الألماني.