سر كراهيتنا لصورنا: حقائق نفسية مدهشة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل سبق لك أن نظرت إلى صورة لنفسك وشعرت بعدم الارتياح أو حتى الكراهية؟ لا تقلق، فأنت لست وحدك. هذه الظاهرة شائعة جداً، وهناك أسباب نفسية واضحة تفسر هذا الشعور. في هذا المقال، سنستكشف هذه الأسباب ونقدم لك بعض النصائح لتقبل مظهرك في الصور.

هناك سببان رئيسيان وراء كراهيتنا لصورنا:

تأثير التعرض المحض: نحن معتادون على رؤية أنفسنا في المرآة، حيث تكون صورتنا معكوسة. الصورة الفوتوغرافية تُظهرنا كما يرانا الآخرون، وهو ما قد يبدو غريباً وغير مألوف بالنسبة لنا. ببساطة، نحن نفضل ما اعتدنا عليه.

تأثير التباين: غالباً ما نقارن صورنا بصور الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم عرض صور مثالية ومعدلة بشكل كبير. هذا يخلق لدينا شعوراً بعدم الرضا عن مظهرنا الطبيعي.

التجارب السلبية السابقة: إذا كانت لديك تجارب سلبية سابقة تتعلق بصورتك أو مظهرك، فقد يؤثر ذلك على نظرتك لنفسك في الصور.

انخفاض الثقة بالنفس: الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الثقة بالنفس قد يكونون أكثر عرضة لانتقاد مظهرهم في الصور.

التركيز على العيوب: نميل أحياناً إلى التركيز على عيوبنا في الصور بدلاً من التركيز على الجوانب الإيجابية.