نشكركم على متابعتكم خبر سر كراهيتنا لصورنا: حقائق نفسية مدهشة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة بتول ضوا
هل سبق لك أن نظرت إلى صورة لنفسك وشعرت بعدم الارتياح أو حتى الكراهية؟ لا تقلق، فأنت لست وحدك. هذه الظاهرة شائعة جداً، وهناك أسباب نفسية واضحة تفسر هذا الشعور. في هذا المقال، سنستكشف هذه الأسباب ونقدم لك بعض النصائح لتقبل مظهرك في الصور.
هناك سببان رئيسيان وراء كراهيتنا لصورنا:
- تأثير التعرض المحض: نحن معتادون على رؤية أنفسنا في المرآة، حيث تكون صورتنا معكوسة. الصورة الفوتوغرافية تُظهرنا كما يرانا الآخرون، وهو ما قد يبدو غريباً وغير مألوف بالنسبة لنا. ببساطة، نحن نفضل ما اعتدنا عليه.
- تأثير التباين: غالباً ما نقارن صورنا بصور الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم عرض صور مثالية ومعدلة بشكل كبير. هذا يخلق لدينا شعوراً بعدم الرضا عن مظهرنا الطبيعي.
- التجارب السلبية السابقة: إذا كانت لديك تجارب سلبية سابقة تتعلق بصورتك أو مظهرك، فقد يؤثر ذلك على نظرتك لنفسك في الصور.
- انخفاض الثقة بالنفس: الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الثقة بالنفس قد يكونون أكثر عرضة لانتقاد مظهرهم في الصور.
- التركيز على العيوب: نميل أحياناً إلى التركيز على عيوبنا في الصور بدلاً من التركيز على الجوانب الإيجابية.
- تذكر أن الصور لقطة لحظية: الصورة تجمد لحظة معينة، ولا تعكس بالضرورة مظهرك طوال الوقت.
- تجنب مقارنة نفسك بالآخرين: ركز على نفسك وتقبل مظهرك كما هو.
- ركز على الجوانب الإيجابية: ابحث عن الأشياء التي تعجبك في صورتك بدلاً من التركيز على العيوب.
- تدرب على التقاط الصور: كلما التقطت المزيد من الصور، ستشعر براحة أكبر أمام الكاميرا.
- استشر متخصصاً: إذا كانت مشاعرك سلبية تجاه صورك تؤثر على حياتك بشكل كبير، فقد يكون من المفيد استشارة متخصص نفسي