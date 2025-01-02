كنزٌ في القشرة: اكتشف فوائد تناول الفواكه بقشرها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

غالباً ما نتخلص من قشور الفواكه دون أن ندرك أنها تحمل في طياتها كنزاً من العناصر الغذائية الهامة. فكثير من قشور الفواكه غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تُعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض. في هذا المقال، سنستعرض أهم الفواكه التي يُفضل تناولها بقشرها للاستفادة القصوى من فوائدها الصحية.

تحتوي قشور الفواكه على تركيز عالٍ من العناصر الغذائية مقارنة بلب الفاكهة نفسه. من أهم هذه العناصر:

الألياف الغذائية: تُساعد الألياف على تحسين عملية الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وخفض الكوليسترول، والمساهمة في الشعور بالشبع.

الفيتامينات والمعادن: تحتوي القشور على فيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين A، ومعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

مضادات الأكسدة: تُحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة التي تُتلف الخلايا وتُسبب الأمراض المزمنة.

التفاح: يُعتبر التفاح من أكثر الفواكه التي يُنصح بتناولها بقشرها، حيث تحتوي القشرة على معظم الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في التفاحة.

الكمثرى (الإجاص): تحتوي قشرة الكمثرى على نسبة عالية من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

الخوخ والنكتارين: تحتوي قشور هذه الفواكه على مضادات أكسدة تُسمى الأنثوسيانين، التي تُعطيها لونها الأحمر أو الأرجواني.

العنب: تحتوي قشور العنب على مضادات أكسدة قوية مثل ريسفيراترول، التي تُفيد صحة القلب.

الكيوي: على الرغم من ملمسها الخارجي، إلا أن قشرة الكيوي غنية بالألياف وفيتامين C.

المانجو: تحتوي قشرة المانجو على مضادات أكسدة وألياف غذائية.

الحمضيات (البرتقال، الليمون، اليوسفي): تحتوي قشور الحمضيات على زيوت عطرية وفيتامين C ومواد تُفيد صحة الجهاز الهضمي. يُمكن استخدامها مبشورة في الطهي أو تحضير المشروبات.

الخيار: يُعتبر الخيار من الخضروات التي تُؤكل بقشرها، حيث تحتوي القشرة على الألياف وفيتامين K.