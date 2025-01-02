فالنسيا يقرر تكريم فلورنتينو بيريز

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي فالنسيا ينوي تكريم رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، خلال مباراة الفريقين، غداً الجمعة.

ويستضيف فالنسيا نظيره ريال مدريد في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للدوري الإسباني.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن تكريم بيريز يأتي بسبب المساعدة التي قدمها النادي الملكي لمدينة فالنسيا خلال كارثة إعصار “دانا”.

يشار إلى أن ريال مدريد قدم مليون يورو لمساعدة المتضررين من ضحايا الإعصار، كما قامت جماهيره برفع علم إقليم فالنسيا على مدرجات ملعب “سانتياغو برنابيو”.