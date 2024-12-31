عمان تعبر السعودية إلى نهائي كأس الخليج العربي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - تأهل المنتخب العماني إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعد تغلبه على المنتخب السعودي، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، في نصف نهائي البطولة.

ثنائية المنتخب العماني حملت توقيع كلاً من أرشد العلوي (د74)، وعلي البوسعيدي (د85)، فيما سجل هدف الأخضر السعودي الوحيد محمد كنو (د87).

وينتظر المنتخب العماني في المباراة النهائية الفائز من مباراة البحرين والكويت.