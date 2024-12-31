أضرار صحية كبيرة لإستخدام مغلي العظام في الطبخ

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

في عالمنا المعاصر، حيث تتسارع وتيرة الحياة اليومية، يلجأ الكثير من الناس إلى استخدام طرق طبخ سريعة وسهلة لتوفير الوقت والجهد. من بين هذه الطرق، يعتبر استخدام مغلي عظام اللحم من الأساليب الشائعة في الطبخ.

ومع ذلك، قد ينطوي هذا الأسلوب على مخاطر صحية محتملة لا ينبغي إغفالها.

أولاً، يحتوي مغلي عظام اللحم على كمية عالية من الكولسترول والدهون المشبعة. عند استهلاكه بكميات كبيرة، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أن الدهون المشبعة قد تؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري والسمنة.

ثانياً، يحتوي مغلي عظام اللحم على كميات عالية من الصوديوم. الاستهلاك المفرط للصوديوم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والذي بدوره قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. لذلك، ينصح الأطباء بتقليل استهلاك الأطعمة المرتفعة في الصوديوم.

ثالثاً، قد يحتوي مغلي عظام اللحم على مواد كيميائية ضارة ناتجة عن عملية الطبخ. على سبيل المثال، قد يتكون بعض المواد المسرطنة عند طهي اللحوم على درجات حرارة عالية. هذه المركبات قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.

رابعاً، قد يكون مغلي عظام اللحم عرضة للتلوث بالبكتيريا والفيروسات، خاصة إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح أو تخزينه في ظروف مناسبة. تناول هذه الأطعمة الملوثة قد يؤدي إلى حالات تسمم غذائي وأمراض معوية.

في ضوء هذه المخاطر الصحية المحتملة، ننصح بتقليل استهلاك مغلي عظام اللحم والبحث عن بدائل صحية أخرى في الطبخ. على سبيل المثال، يمكن استبدال مغلي العظام باستخدام أنواع لحوم منخفضة الدهون أو الخضروات والبقوليات. كما ينصح بطهي اللحوم على درجات حرارة معتدلة وتجنب الطهي لفترات طويلة.