مخاطر ترك المكياج على البشرة لفترات طويلة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

كثيراً ما تلجأ النساء إلى استخدام المكياج للشعور بالجمال والثقة بالنفس، ولكن ما قد لا تدركه البعض هو أن ترك المكياج على البشرة لفترات طويلة ينطوي على مخاطر صحية وجمالية كبيرة.

في هذا المقال، سنستكشف الأضرار المترتبة على هذه الممارسة وسبل الحد منها.

أولاً، ترك المكياج على البشرة لفترات طويلة يؤدي إلى انسداد المسام وتراكم الزيوت والشوائب داخلها. هذا بدوره يسبب ظهور البثور والحبوب والبشرة الدهنية، ما يؤثر سلباً على مظهر البشرة ويزيد من احتمالية الإصابة بحب الشباب. كما أن المكياج الذي يبقى على البشرة لفترات طويلة يحجب وصول الأكسجين إلى الخلايا الجلدية، مما يعيق عملية التجدد والتجديد الطبيعي للبشرة.

علاوة على ذلك، تواجد المكياج على البشرة لمدة طويلة يمكن أن يسبب تهيجاً وحساسية للجلد نتيجة للمواد الكيميائية الموجودة في تركيبته. هذه المواد قد تؤدي إلى جفاف الجلد وظهور الالتهابات والطفح الجلدي. كما أن المكياج المتراكم على البشرة لفترات طويلة قد يتسبب في انسداد المسام وتراكم الجراثيم والبكتيريا، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

من ناحية أخرى، ترك المكياج على البشرة لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى ظهور علامات التقدم في السن مبكراً. فالمكياج يحتوي على مواد كيميائية وملونات صناعية قد تتسبب في تلف الخلايا الجلدية وتقليل مرونتها، ما ينتج عنه ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على وجه المرأة بشكل أسرع من المعتاد.

للتغلب على هذه المخاطر، ينصح الخبراء بالاهتمام بنظافة البشرة وإزالة المكياج بشكل كامل قبل النوم. يجب استخدام منتجات تنظيف لطيفة وخالية من المواد الكيميائية الضارة. كما يُنصح بتخصيص وقت كاف للعناية بالبشرة من خلال تطبيق مرطبات مناسبة وممارسة تقشير الجلد بانتظام. وفي حال استخدام المكياج، يجب إزالته بعناية باستخدام منتجات مخصصة لهذا الغرض.