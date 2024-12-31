قلة النوم وضغط الدم وضعف الإدراك..ثالوث يهدد الدماغ

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أظهرت دراسة جديدة أن قلة مدة النوم قد تتفاعل مع ارتفاع ضغط الدم لزيادة خطر تدهور الوظيفة الإدراكية وتسريع شيخوخة الدماغ.

ووفقًا للأبحاث، فإن النوم لمدة تقل عن 6 ساعات يرتبط بزيادة خطر الإصابة بضعف الإدراك وارتفاع ضغط الدم. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويقل نومهم عن المعدل الطبيعي كانوا أكثر عرضة للمعاناة من ضعف الوظيفة الإدراكية وارتفاع مستويات علامات شيخوخة الدماغ.

أما الأفراد الذين ينامون لساعات أقل ولديهم ضغط دم طبيعي، فلم يظهروا أي علامات على تدهور الوظيفة الإدراكية أو زيادة في مستويات علامات إصابة الدماغ، كما أشار فريق البحث من جامعة موناش الأسترالية.

وقال ماثيو بيس، الباحث الرئيسي في الدراسة: “تؤكد النتائج أهمية الحفاظ على ضغط الدم في مستوياته الصحية وإعطاء الأولوية للنوم الكافي لحماية صحة الدماغ مع تقدم العمر”.

ودعا الأطباء إلى ضرورة مراقبة وإدارة مستويات ضغط الدم بشكل سليم، وحثّوا مرضى ارتفاع ضغط الدم على ضمان الحصول على قسط كافٍ من النوم.

وقد أظهرت الدراسات أن ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر يرتبط بشكل مستقل بزيادة خطر ضعف الإدراك والخرف في مراحل لاحقة من الحياة. كما أن ارتفاع ضغط الدم قد يسبب مرض الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ، وهو ما يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتدهور القدرات المعرفية.

مرض الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ هو حالة طبية تتضمن تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة وضمور بعض الهياكل الدماغية.