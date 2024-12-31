تعرف عليه .. مشروب صباحي يحمي من أنواع معينة من السرطان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أظهرت دراسة جديدة علاقة بين الاستهلاك اليومي للقهوة أو الشاي وانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الرأس والرقبة، بما في ذلك سرطان الفم والحلق.

وأشار فريق البحث من جامعة أوتا إلى أن تناول مشروبك المفضل في الصباح، سواء كان قهوة أو شاي، قد يساعد في الوقاية من أنواع معينة من السرطان.

قام الباحثون بتحليل بيانات من 14 دراسة سابقة شملت أكثر من 25 ألف شخص، منهم من كان مصاباً بالسرطان ومنهم من لم يصب به. وأفاد المشاركون عن عدد أكواب القهوة والشاي التي يتناولونها يومياً، أسبوعياً، شهرياً وعلى مدار العام، سواء كانت تحتوي على الكافيين أو خالية منه.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين شربوا أكثر من 4 أكواب من القهوة التي تحتوي على الكافيين يومياً كانت احتمالات إصابتهم بسرطان الرأس والرقبة أقل بنسبة 17% مقارنة بغير شاربي القهوة. كما كانت احتمالات إصابتهم بسرطان تجويف الفم أقل بنسبة 30%، وبسرطان الحلق أقل بنسبة 22%.

كما ربطت الدراسة أيضاً بين استهلاك القهوة منزوعة الكافيين وانخفاض خطر الإصابة بسرطان تجويف الفم بنسبة 25%.

أما بالنسبة للشاي، فقد كانت النتائج أكثر تعقيداً. فقد أظهرت الدراسة أن شرب الشاي ساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان البلعوم السفلي، الذي يؤثر على الجزء السفلي من الحلق. كما أن تناول كوب أو أقل من الشاي يومياً قلل من خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة بشكل عام بنسبة 9%. ومع ذلك، لوحظ أن تناول أكثر من كوب واحد من الشاي يومياً ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الحنجرة.

وخلص الباحثون إلى أن عادات تناول القهوة والشاي معقدة، وأن هذه النتائج تدعم الحاجة إلى مزيد من الدراسات والبيانات لفهم التأثير الدقيق الذي قد يحدثه القهوة والشاي في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.