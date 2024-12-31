طيران الإمارات تشغل رحلة إضافية إلى كولومبو

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت طيران الإمارات، تشغيل رحلة إضافية بين دبي وكولومبو، اعتباراً من 2 يناير 2025، ما يزيد السعة المقعدية على هذا المسار بنسبة 30%.

وبحسب “وام”، ووفق بيان صحفي صادر عن الناقلة اليوم، سيتم تشغيل الرحلة الإضافية بمعدل ست مرات أسبوعياً حتى 31 مارس 2025، يومياً ما عدا يوم “الأربعاء”.

واعتباراً من الأول من أبريل 2025، ستشغل طيران الإمارات رحلة أسبوعية سابعة أيام “الأربعاء”.

وتستوعب الرحلة الإضافية ما يصل إلى 360 راكباً، وتنقسم إلى 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة الأعمال، و310 مقاعد في الدرجة السياحية.

وبذلك فمع الرحلات الأربع اليومية، ستوفر طيران الإمارات أكثر من 2800 مقعد يومياً من وإلى كولومبو وما يصل إلى 160 طناً من البضائع على الرحلات نفسها.

وبدأت طيران الإمارات عملياتها إلى سريلانكا في أبريل 1986، ونقلت أكثر من 12 مليون مسافر من وإلى كولومبو منذ بدء العمليات.