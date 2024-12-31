طريقة تحضير سفرة عشاء رأس السنة!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:53 صباحاً - اختيار قائمة الطعام المثالية

إن تحضير سفرة عشاء رأس السنة يتطلب الاهتمام بالتفاصيل واختيار قائمة طعام تلبي توقعات جميع الضيوف. يجب أن تحتوي القائمة على مزيج من الأطباق التقليدية والحديثة لتلبي جميع الأذواق. من المهم أن تكون متوازنة وتحتوي على مقبلات، أطباق رئيسية، وحلويات.

المقبلات

ابدأ وجبتك بالاهتمام بالمقبلات اللذيذة التي تثير شهية الضيوف:

تشكيلة من السلطات مثل سلطة الفتوش أو سلطة الجرجير بالرمان.

لفائف السلمون المدخن بالكريمة والأعشاب.

كرات الجبن بالأعشاب والجوز المحمص.

الأطباق الرئيسية

يجب أن تتضمن الأطباق الرئيسية في عشاء رأس السنة تنوعًا يغطي الأذواق المختلفة:

اللحم المشوي مع الخضار الموسمية، يُفضل تقديم لحم الضأن أو العجل لأطباق تقليدية غنية بالنكهة.

صدر الدجاج المحشو بالزعتر والليمون والمحمص في الفرن.

صينية بطاطس مهروسة بالجبن والأعشاب.

الحلويات

لإنهاء الوجبة بطعم لا يُنسى، ضع في اعتبارك تقديم:

قالب الكيك بفواكه الموسم مع كريمة الشوكولاتة البيضاء.

المهلبية اللازوردية مع نكهة الزعفران وماء الورد.

تشكيلة من الحلوى الشرقية مثل البقلاوة والكنافة.

أفكار لتزيين الطاولة

لا يكتمل العشاء بدون تزيين مناسب لطاولة الطعام، ففي النهاية، يعد المظهر جزءًا لا يتجزأ من التجربة:

استخدم مفرش طاولة باللون الذهبي أو الفضي لإضفاء جو احتفالي.

ضع الشموع المعطرة والزهور الطازجة في منتصف الطاولة.

وزع أواني تناول الطعام بشكل أنيق مع مراعاة المسافات المناسبة بين الأطباق.

النصائح النهائية

أهم شيء في عشاء رأس السنة هو الاستمتاع باللحظات مع الأحباء. تأكد من تحضير أكبر قدر ممكن من الأطباق مسبقًا لتقليل الوقت في المطبخ أثناء الحفلة. واذكر نفسك بأن العشاء المثالي هو ما يجمع الأقارب والأصدقاء بروح مفعمة بالحب والفرح لاستقبال العام الجديد.