انتبه لصحتك: 3 مخاطر خفية في شرب شاي الأكياس (الفتلة) بانتظام

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر الشاي من المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، وشاي الأكياس (أو ما يُعرف بشاي الفتلة) يُعد خيارًا سريعًا ومريحًا للكثيرين. لكن هل تعلم أن هناك بعض المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بشرب شاي الأكياس بانتظام؟ في هذا المقال، سنُلقي نظرة على ثلاثة مخاطر رئيسية يجب الانتباه إليها.

أظهرت الدراسات أن أكياس الشاي البلاستيكية، وخاصةً تلك المصنوعة من النايلون أو البولي إيثيلين تيرفثالات (PET)، قد تُطلق ملايين الجزيئات البلاستيكية الدقيقة والنانوية في مشروبك الساخن عند تحضير الشاي. هذه الجزيئات صغيرة جدًا لدرجة أنها قد تدخل إلى مجرى الدم والأعضاء، ولا تزال الآثار الصحية طويلة المدى لهذه الجزيئات قيد الدراسة، ولكن هناك مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على الصحة، مثل:

الاضطرابات الهرمونية: قد تُؤثر بعض المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك على النظام الهرموني في الجسم.

التأثيرات السمية: قد تتراكم الجزيئات البلاستيكية في الجسم وتُسبب آثارًا سمية على المدى الطويل.

قد يحتوي شاي الأكياس على مستويات أعلى من الفلورايد مقارنةً بالشاي السائب. الإفراط في تناول الفلورايد قد يُسبب مشاكل صحية مثل:

تسمم الفلور: يُمكن أن يُؤدي إلى مشاكل في العظام والأسنان والجهاز العصبي.

مشاكل في الغدة الدرقية: قد يُؤثر الفلورايد على وظائف الغدة الدرقية.

3. تأثير الكافيين:

يحتوي الشاي على الكافيين، وهو منبه يُمكن أن يُسبب بعض الآثار الجانبية عند الإفراط في تناوله، مثل:

الأرق والقلق: يُمكن أن يُؤثر الكافيين على جودة النوم ويُسبب القلق.

زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم: قد يُؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

مشاكل في الجهاز الهضمي: قد يُسبب الكافيين حرقة المعدة واضطرابات في الجهاز الهضمي.

الشاي السائب (الخام): يُعتبر الشاي السائب خيارًا أفضل لأنه لا يحتوي على مواد بلاستيكية.

أكياس الشاي المصنوعة من مواد طبيعية: ابحث عن أكياس الشاي المصنوعة من القطن العضوي أو ألياف الذرة أو الورق غير المبيض.

شاي الأعشاب: يُمكنك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من شاي الأعشاب الخالية من الكافيين، مثل البابونج والنعناع والزنجبيل.