خليجي 26… اليوم مباراتا نصف النهائي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - تقام اليوم، الثلاثاء، مباراتا الدور نصف النهائي في كأس الخليج العربي بكرة القدم (خليجي 26) والتي تستضيفها الكويت حيث تلعب عمان مع السعودية الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتليها مباراة البحرين والكويت الساعة 20:45.

وتقام المباراة النهائية بين المنتخبين الفائزين من مواجهتي اليوم، يوم السبت القادم، 4 كانون الثاني 2025 على استاد جابر الاحمد الدولي.