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خليجي 26… اليوم مباراتا نصف النهائي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - تقام اليوم، الثلاثاء، مباراتا الدور نصف النهائي في كأس الخليج العربي بكرة القدم (خليجي 26) والتي تستضيفها الكويت حيث تلعب عمان مع السعودية الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتليها مباراة البحرين والكويت الساعة 20:45.

وتقام المباراة النهائية بين المنتخبين الفائزين من مواجهتي اليوم، يوم السبت القادم، 4 كانون الثاني 2025 على استاد جابر الاحمد الدولي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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