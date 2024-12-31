بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - ## مشروب البنجر: الصحة في كل رشفة

البنجر، أو الشمندر كما يعرف في بعض البلاد، ليس مجرد إضافة ملونة لأطباق السلطات والأطباق الجانبية، بل هو مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة وتدعم وظائف الجسم الحيوية. يحتوي البنجر على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تجعل منه مكونًا رئيسيًا في العديد من الوصفات الصحية، وهو شائع بشكل خاص في إعداد مشروبات صحية. في هذا المقال، سنتحدث عن فوائد مشروب البنجر وكيف يمكن أن يكون إضافة قيّمة لنظامك الغذائي اليومي.

### تركيبة غنية بالعناصر الغذائية

البنجر مليء بالعناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في دعم الصحة العامة. احتوائه العالي على فيتامين C، والحديد، والمغنيسيوم يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن تحسين نظامهم الغذائي. كما يحتوي البنجر على النترات الطبيعية التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساهم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

### تحسين الأداء البدني

وجدت الأبحاث أن شرب عصير البنجر قبل ممارسة التمارين الرياضية قد يؤدي إلى تحسين الأداء البدني. هذا يرجع إلى النترات التي تحتويها وتحسين كفاءة استخدام الأكسجين أثناء التمارين. بالتالي، يمكن أن يساعد تناول مشروب البنجر الرياضيين في زيادة قدرتهم على التحمل.

### دعم صحة القلب

يعتبر مشروب البنجر مفيدًا لصحة القلب بفضل قدرته على خفض ضغط الدم. أثبتت الدراسات أن النترات الموجودة فيه يمكن أن تؤدي إلى خفض مستويات ضغط الدم، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. لهذا، يُعتبر اختيار شرب عصير البنجر بانتظام جزءًا هامًا للحفاظ على صحة القلب.

### فوائد للجهاز الهضمي

مشروب البنجر معروف أيضًا بفوائده للهضم. بفضل احتوائه العالي على الألياف، يهتم بتحسين حركة الأمعاء ويقلل من مشاكل الإمساك. إضافة لذلك، فهو يساعد على تعزيز عملية الأيض وتحسين الاستفادة من العناصر الغذائية في الطعام.

كيف يمكن تحضير مشروب البنجر؟

إعداد مشروب البنجر في المنزل سهل وبسيط. كل ما تحتاجه هو:

2-3 بنجر متوسط الحجم

ليمونة

زنجبيل طازج بحسب الرغبة

1-2 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي (إختياري)

طريقة التحضير:

1. قومي بتقشير البنجر وتقطيعه إلى قطع صغيرة.

2. اخلطي البنجر مع قطعة من الزنجبيل الطازج في الخلاط.

3. أضيفي عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من الماء للحصول على قوام مناسب.

4. قومي بتصفية الخليط للتخلص من الألياف الزائدة.

5. أضيفي العسل بحسب الرغبة للنكهة.

استمتعي بمشروب البنجر كجزء من يومك لتحظى بكل هذه الفوائد الرائعة.