روبن أموريم: الهبوط وارد وعلينا القتال…

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - تحدث روبن أموريم، مدرب فريق مانشستر يونايتد، عن خسارة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد 0-2 في الجولة الـ 19 من الدوري الإنكليزي، أمس الإثنين.

وجاءت هذه الخسارة ثالثة على التوالي في الدوري الإنكليزي، والرابعة في مختلف المسابقات، ليتجمّد رصيد الفريق عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

وقال أموريم، في تصريحات بعد المباراة: إنه أمر صعب حقاً، إنها واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ مانشستر يونايتد، وعلينا أن نقبل ذلك، إنها خسارة أخرى أمام جماهيرنا… من الصعب تغيير النتائج في تلك اللحظة لأننا لا نملك الكثير من الوقت للتدريب بالطريقة التي نريد اللعب بها وتطبيق ما نرغب به، نحتاج إلى مثل تلك الأمور في اللحظات السيئة.

وأضاف: لقد كنا قريبين من التسجيل، خاصة في الشوط الثاني، ولكن الخصم كان أفضل، نعم من السهل جداً تسجيل الأهداف ضدنا، ولكن في بعض اللحظات كانت لدينا بعض الفرص للتسجيل ولم نفعل ذلك وهذا أيضاً يحدث فرقاً…

وردّ على سؤال حول احتمالية الهبوط للدرجة الأولى: إنه احتمال، هذا أمر واضح، يجب أن نكون واضحين مع الجماهير، يتعين علينا تغيير شيء ما ولكن هذا الموسم سيكون صعباً حقاً على الجميع، يمكن أن يجعلنا ذلك أقوى وعلينا أن نكافح، علينا القتال… كما قلت، إنها واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ مانشستر يونايتد وعلينا أن نتعامل معها بصدق وأن نكون واضحين في ذلك، علينا أن نقاتل في المباراة القادمة.