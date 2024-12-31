5 أنواع من البهارات تخفض مستوى السكر في الدم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - تلعب التوابل دوراً فعالاً في التحكم بمستوى السكر في الدم

تعتبر التوابل جزءاً مهماً من المطبخ العربي والعالمي، وتُستخدم لتعزيز النكهات وإضفاء الروائح الزكية إلى الأطعمة. ولكن هل تعلم أن هناك بعض التوابل التي قد تسهم في خفض مستوى السكر في الدم؟ دعونا نتعرف على بعض هذه التوابل وكيف يمكن أن تفيد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر.

1. القرفة

تُعد القرفة واحدة من أكثر التوابل شهرة في القدرة على تنظيم مستوى السكر في الدم. وقد أظهرت الدراسات أن استهلاك القرفة يمكن أن يحسن من حساسية الأنسولين ويساعد على السيطرة على مستوى السكر، مما يُعدّ مهماً للأفراد الذين يعانون من داء السكري من النوع الثاني.

2. الكركم

الكركم هو توابل متعددة الاستخدامات تُعرف بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة. المركب النشط في الكركم، والمعروف بالكركمين، له تأثير إيجابي في خفض مستوى السكر في الدم وتحسين وظيفة البنكرياس، مما يعزز إنتاج الأنسولين.

3. الزنجبيل

يُعد الزنجبيل من التوابل المفيدة بشكل كبير لصحة الإنسان، وقد تظهر الأبحاث بأن لديه القدرة على خفض مستوى السكر في الدم. يُعتقد أن الزنجبيل يعزز امتصاص الجلوكوز في العضلات، مما يقلل من مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي.

4. الحلبة

تُعتبر الحلبة من التوابل التي تساعد في تقليل مستوى السكر في الدم، حيث تحتوي بذور الحلبة على ألياف قابلة للذوبان تساعد على تحسين تحمل الجلوكوز وتقليل امتصاص السكر.

5. الفلفل الأسود

لا يُستخدم الفلفل الأسود فقط لتعزيز النكهات، بل يلعب أيضاً دوراً في تنظيم مستوى السكر. يُساهم البيبيرين، وهو المادة الفعالة في الفلفل الأسود، في تعزيز عملية الأيض وتحسين حساسية الأنسولين.

تساعد القرفة في تحسين حساسية الأنسولين.

الكركم يحتوي على الكركمين الذي يدعم إنتاج الأنسولين.

الزنجبيل يعزز امتصاص الجلوكوز في العضلات.

بذور الحلبة تحتوي على ألياف تقلل من امتصاص السكر.

الفلفل الأسود يعزز عملية الأيض وحساسية الأنسولين.

في الختام، يمكن أن تكون التوابل إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي اليومي، خاصةً لأولئك الذين يسعون إلى التحكم بمستوى السكر في الدم. ومع ذلك، يجب التأكد من استخدامها بتوازن وعدم الاعتماد عليها كبديل للعلاجات الطبية التقليدية. الاستشارة الطبية ضرورية دائمًا قبل إدخال أي تغيرات جوهرية على العادات الغذائية اليومية.