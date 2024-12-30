بركلات الترجيح .. الجزيرة يرسل الوحدة خارج كأس مصرف أبو ظبي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - تأهل الجزيرة إلى نصف نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين، بعد تغلبه على الوحدة، بركلات الترجيح، مساء اليوم، في إياب ربع نهائي المسابقة.

ثلاثية الجزيرة حملت توقيع كلاً من رامون ميريز “هدفين” (د25، د71)، وفينيسيوس ميلو (د45+5)، فيما سجل خالد البلوشي (د12)، وماتيو سانابريا (د90+5) هدفي العين.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين، انتهت بفوز العين بهدف نظيف، لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين، التي لم تشهد أي تغيير في النتيجة، ويحسم الجزيرة بعدها المباراة لصالحه بركلات الترجيح (4-2).

لينضم الجزيرة لكل من شباب الأهلي، الشارقة، والوصل في الدور نصف النهائي.