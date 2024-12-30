خبراء ينصحون بأفضل نظام غذائي للوقاية من سرطان الثدي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان تشخيصًا على مستوى العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 2.3 مليون حالة جديدة و685 ألف وفاة في عام 2020. ومن المتوقع أن تزداد الحالات الجديدة بنسبة 31% بين عامي 2020 و2040. والأكثر قلقًا هو ارتفاع معدل الإصابة بهذا المرض بين النساء الأصحاء تحت سن الـ 50 بنسبة 10% خلال العشرين عامًا الماضية.

1. تجنب الكحول

أحد أهم النصائح هو الحد من استهلاك الكحول، حيث تشير التقارير الطبية إلى أن الإقلاع عن الكحول قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 60%. وفقًا للوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC)، كان استهلاك الكحول مسؤولًا عن نحو 40 ألف حالة إصابة جديدة بسرطان الثدي في أوروبا فقط خلال عام 2020.

2. تناول المزيد من الفواكه والخضراوات

لا توجد فاكهة أو خضراوات محددة قادرة على منع سرطان الثدي، لكن الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين يتناولون مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات يقل احتمال إصابتهم بهذا المرض. على سبيل المثال، أظهرت دراسة أجريت عام 2019 أن تناول أكثر من 5.5 حصص من الفواكه والخضراوات يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 11% مقارنة بمن يتناولون حصتين ونصف الحصة أو أقل.

3. زيادة تناول الألياف

من المفيد أيضًا زيادة استهلاك الألياف، وهي مادة مغذية موجودة في الأطعمة النباتية مثل الخبز والحبوب الكاملة والخضراوات. الألياف لا يتم هضمها بالكامل في الأمعاء، لكنها تساعد في تحفيز عملية الهضم ونقل الفضلات عبر الأمعاء، بالإضافة إلى تغذية البكتيريا الصحية في الأمعاء. من الأمثلة الجيدة على الأطعمة الغنية بالألياف: الأرز البني، الشوفان، منتجات القمح الكامل، والكينوا.

4. طهي الطعام في المنزل

ينصح الخبراء بطهي الطعام في المنزل قدر الإمكان، مع الحرص على أن تكون 80% من وجباتك معدة من الصفر. يجب أن يحتوي الطبق على نصفه من الفواكه والخضراوات، بالإضافة إلى مصدر جيد للبروتين. وإذا اتبعت هذه النصائح، فإنه من المقبول تناول بعض الأطعمة الجاهزة مثل الأطعمة المعلبة أو الكعك أو البيتزا أو البرغر أو رقائق البطاطس من حين لآخر، ولكن لا يجب أن تشكل هذه الأطعمة أكثر من 30% من مجموع السعرات الحرارية اليومية.

من خلال تعديل النظام الغذائي وتناول الأطعمة الصحية، يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. كما أن تبني نمط حياة متوازن يشمل تجنب العوامل المسببة للخطر مثل الكحول، وزيادة استهلاك الفواكه والخضراوات، وتناول الألياف، والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة قد يساعد في الوقاية من هذا المرض القاتل.