اكتشاف خطير .. طهي الثوم والبصل يولد دهوناً ضارة بالقلب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

كشفت دراسة علمية حديثة عن حقيقة صادمة قد تغير نظرتنا إلى طرق طهي الخضروات الشائعة. فقد أظهرت الدراسة أن طهي الثوم والبصل في درجات حرارة عالية يمكن أن يؤدي إلى تحول الزيوت الصحية إلى أحماض دهنية متحولة (TFAs)، وهي دهون ضارة للغاية بصحة القلب.

ما هي الأحماض الدهنية المتحولة (TFAs)؟

الأحماض الدهنية المتحولة هي دهون غير مشبعة يتم تعديلها كيميائياً لتصبح أكثر صلابة. ترتبط هذه الدهون بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع الكوليسترول.

كيف يتكون TFAs عند طهي الثوم والبصل؟

عندما يتم تسخين الزيوت النباتية التي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة (مثل زيت الزيتون وزيت فول الصويا) إلى درجات حرارة عالية، فإنها تتفاعل مع مركبات الكبريت الموجودة في الثوم والبصل، مما يؤدي إلى تكوين الأحماض الدهنية المتحولة.

أضرار الأحماض الدهنية المتحولة على الصحة:

أمراض القلب: تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ارتفاع الكوليسترول: ترفع مستويات الكوليسترول الضار وتخفض مستويات الكوليسترول الجيد.

الالتهابات: تزيد من الالتهابات في الجسم.

زيادة الوزن: قد تساهم في زيادة الوزن والسمنة.

كيف نحمي أنفسنا؟

خفض درجة الحرارة: تجنب تسخين الزيوت إلى درجات حرارة عالية. استخدم طرق طهي مثل السلق أو البخار.

اختيار الزيوت المناسبة: استخدم زيوتًا مستقرة حرارياً مثل زيت الزيتون البكر الممتاز أو زيت الأفوكادو.

تجنب إعادة استخدام الزيت: لا تعيد استخدام الزيت الذي تم تسخينه مسبقًا.

إضافة مضادات الأكسدة: أضف أعشابًا وتوابل غنية بمضادات الأكسدة مثل الزعتر وإكليل الجبل.

تنوع طرق الطهي: جرب طرق طهي مختلفة مثل الشواء أو التحميص بدلاً من القلي العميق.

هذا وعلى الرغم من فوائد الثوم والبصل العديدة، إلا أن طهيها بطريقة خاطئة يمكن أن يحولها إلى مصدر للدهون الضارة. من خلال اتباع النصائح المذكورة أعلاه، يمكنك الاستمتاع بفوائد هذه الخضروات الرائعة والحفاظ على صحتك في نفس الوقت.