نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (16) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - بفارق هدف واحد، يتصدر شيخنا ساماكي، لاعب أولمبيك آسفي، ترتيب هدافي الدوري المغربي بكرة القدم، مع نهاسة منافسات المرحلة السادسة عشرة…
1- شيخنا ساماكي (أولمبيك آسفي): 7 أهداف
2- علي الحراق (اتحاد طنجة): 6 أهدداف
3- آدم النفاتي (الرجاء): 5 أهداف
4- ربيع حريمات (الجيش الملكي): 5 أهداف
5- أيوب مولوع (الفتح: 5 أهداف- المكناسي:0)
6- معاد ضحاك (الاتحاد التوركي): 5 أهداف
7- محمد كمال (المغرب التطواني):5 أهداف
8- أمين الصوان (الفتح): 5 أهداف
9- أنس المهراوي (المكناسي): 5 أهداف
10- يوسف الفحلي (الجيش الملكي): 5 أهداف
11- محمد البدوي (المغرب الفاسي): 5 أهداف
12- كاتي كاتولوندي (حسنية أغادير): 5 أهداف
13- أمين زحزوح (الجيش الملكي): 5 أهداف