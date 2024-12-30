الدوري المغربي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (16)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - بفارق هدف واحد، يتصدر شيخنا ساماكي، لاعب أولمبيك آسفي، ترتيب هدافي الدوري المغربي بكرة القدم، مع نهاسة منافسات المرحلة السادسة عشرة…

1- شيخنا ساماكي (أولمبيك آسفي): 7 أهداف

2- علي الحراق (اتحاد طنجة): 6 أهدداف

3- آدم النفاتي (الرجاء): 5 أهداف

4- ربيع حريمات (الجيش الملكي): 5 أهداف

5- أيوب مولوع (الفتح: 5 أهداف- المكناسي:0)

6- معاد ضحاك (الاتحاد التوركي): 5 أهداف

7- محمد كمال (المغرب التطواني):5 أهداف

8- أمين الصوان (الفتح): 5 أهداف

9- أنس المهراوي (المكناسي): 5 أهداف

10- يوسف الفحلي (الجيش الملكي): 5 أهداف

11- محمد البدوي (المغرب الفاسي): 5 أهداف

12- كاتي كاتولوندي (حسنية أغادير): 5 أهداف

13- أمين زحزوح (الجيش الملكي): 5 أهداف