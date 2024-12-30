الدوري المغربي (16)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة:

نهضة بركان × الرجاء 2-0

الجيش الملكي × شباب المحمدية 2-0

شباب السوالم × الدفاع الجديدي 2-0

الفتح × الاتحاد التوركي 2-0

اتحاد طنجة × حسنية أغادير 1-0

أولمبيك آسفي × المغرب التواني 1-0

نهضة الزمامرة × المكناسي 3-2

الوداد × المغرب الفاسي 1-4

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (16)

1- نهضة بركان: 39 نقطة

2- الجيش الملكي: 30 نقطة

3- نهضة الزمامرة: 28 نقطة

4- الفتح: 26 نقطة

5- المغرب الفاسي: 25 نقطة