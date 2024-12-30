نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (16)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة:
نهضة بركان × الرجاء 2-0
الجيش الملكي × شباب المحمدية 2-0
شباب السوالم × الدفاع الجديدي 2-0
الفتح × الاتحاد التوركي 2-0
اتحاد طنجة × حسنية أغادير 1-0
أولمبيك آسفي × المغرب التواني 1-0
نهضة الزمامرة × المكناسي 3-2
الوداد × المغرب الفاسي 1-4
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (16)
1- نهضة بركان: 39 نقطة
2- الجيش الملكي: 30 نقطة
3- نهضة الزمامرة: 28 نقطة
4- الفتح: 26 نقطة
5- المغرب الفاسي: 25 نقطة