نيستلروي: ندرك جودة مانشستر سيتي ونريد تحقيق نتيجة إيجابية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - تحدث رود فان نيستلروي، مدرب ليستر سيتي، عن جاهزية فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، غداً الأحد، في الجولة 19 من الدوري الإنكليزي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال فان نيستلروي: “الكل يدرك جودة فريق مانشستر سيتي ومدربه، والأداء الجيد الذي قدمه في المباراة الماضية أمام إيفرتون، لذا أنا أركز على جودة منافسنا الذي سنواجهه”.

وأضاف: “يجب أن نستعد لتقديم أداء مميز، وأن نكون في أفضل حالاتنا لتحقيق نتيجة إيجابية، تحسن وضعنا في جدول الترتيب”.

وتابع: “كل مبارياتنا مهمة للغاية، وندرك ضرورة تجميع عدد معين من النقاط، لذا فكل ثانية من كل مباراة تكون مهمة”.

وأتم: “لقد تعرض جيمي فاردي لإصابة بسيطة، وعانى من كدمتين في الأسبوع الماضي، ولم يكن جاهزاً بشكل تام لمواجهة ليفربول، لذا منحناه وقتاً للتعافي، وأتمنى أن يلحق بمواجهة مانشستر سيتي، وأرى أن فرصته جيدة”.