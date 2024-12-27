كودي جاكبو: تراخينا قليلاً أمام ليستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - عبّر كودي جاكبو، لاعب فريق ليفربول الإنكليزي، عن سعادته بالفوز 3-1 على ليستر سيتي، أمس الخميس، في الجولة 18 من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم.

وقال جاكبو في تصريحات بعد المباراة: نتدرب كثيراً على التمريرات العرضية والتسديدات، فالتمرين يصنع الإتقان… لقد تأخرنا في النتيجة، وكان علينا أن نقاتل من أجل التعادل، لقد حصلت على الكرة من ماك أليستر، ورأيت بعض المساحة، وقمت بما أفعله في التدريبات.

وأضاف: نعرف الصفات التي نتمتع بها، لكن ليس من الجيد التأخر في النتيجة، نعمل على ذلك حتى لا نتهاون في البداية… لقد بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، ولكن بعد ذلك تقاعسنا بعض الشيء، وبالتالي يتعين علينا الاستمرار في التحسن والتطور.

وقال أيضاً: أشعر بأنني في منزلي… لدينا فريق جيد يجعلني أسرع أيضاً، ويسمح لي بإظهار صفاتي، كما أنني أواصل العمل الجاد لإظهار المزيد من ذلك في كل مباراة.. نلعب أكثر من خلال الاستحواذ على الكرة، ويكون الأمر أكثر تنظيماً عند فرض سيطرتنا..

وقال: لا يمكننا أن ننكر أننا في مكان جيد، لكن من نقاط قوة الفريق، التعامل مع كل مباراة وكأنها اختبار جديد، فهذا يجعلنا متواضعين.