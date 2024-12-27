الونش يرحب بالتجديد لـ الزمالك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - رحب محمود حمدي الونش مدافع فريق الزمالك بتجديد تعاقده مع الزمالك، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحه أحقية التوقيع لأي فريق في انتقالات الشتاء، وفقاً لما نشرته (اليوم السابع) المصرية.

وتحدثت إدارة الزمالك مع الونش بشكل شفهي حول وجود رغبة لتجديد تعاقده، وهو ما رحب به على الفور المدافع صاحب الخبرات الكبيرة.

وكشف مصدر أن إدارة الزمالك تدرس تجديد التعاقد لمدة موسمين، على أن تكون هناك جلسة مع اللاعب للاتفاق على كافة الأمور التعاقدية.