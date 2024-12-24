بشكل رسمي .. استقالة الاتحاد السوري لكرة القدم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، مساء اليوم، عن استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بشكل رسمي.

وقال الاتحاد في بيانه: “رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدمون باستقالتهم بشكل رسمي”.

وأضاف البيان: “تكليف الأمين العام الأستاذ، محمد مازن دقوري، بتسيير وإدارة الأعمال اليومية للاتحاد وفق ما نصت عليه أحكام النظام الأساسي للاتحاد العربي السوري لكرة القدم”.

ومن المتوقع، أن يطلب الأمين العام تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد في حال موافقة الاتحاد الدولي، تتولى مهمة تعديل النظام الداخلي للاتحاد، بما ينسجم مع الوضع الراهن الذي تشهده البلاد.

وفي حال رفض “فيفا” هذا الأمر، فإن الأمين العام سوف يستمر بتسيير أعمال الاتحاد بالتعاون مع اللجان الدائمة وسيعمل على عقد جمعية عمومية لانتخاب اتحاد جديد وفق النظام الحالي.