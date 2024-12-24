برشلونة يعلن تفاصيل إصابة فيران توريس

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعبه الإسباني، فيران توريس، أثناء مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وشارك توريس كبديل في اللقاء الذي انتهى لمصلحة النادي المدريدي، بنتيجة 2-1.

أعلنت إدارة نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، عن تعرض أحد اللاعبين البارزين في خط هجوم الفريق لإصابة جديدة.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: “أنهى فيران توريس مباراة السبت الماضي ضد أتلتيكو مدريد، وهو يشعر بعدم الراحة في العضلات”.

وأضاف: “مع استمرار هذه الآلام، خضع اللاعب لفحص بالرنين المغناطيسي، الذي أكد أنه يعاني من إصابة طفيفة في عضلة الساق اليمنى، وتطور حالته سيحدد مدى توفره لخوض المباريات”.

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن إصابة توريس ستمنعه من المشاركة في مباراة كأس الملك ضد فريق بارباسترو، كما أن مشاركة اللاعب محل شك في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو.