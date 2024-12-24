مدرب إسبانيا: أشعر بالفخر بعد عودة روح 2010 للمنتخب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - عبر لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، عن سعادته بما حققه رفقة المنتخب، خلال عام 2024.

وحقق المنتخب الإسباني لقب بطولة يورو 2024، التي أقيمت الصيف الماضي، في ألمانيا، كما تأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال دي لا فوينتي، في تصريحات نشرها الاتحاد الإسباني: “أشعر مرة ثانية بأننا استعدنا روح 2010، وأننا أخرجنا الجمهور إلى الشارع مرة ثانية”.

وأضاف: “هذا هو ما يدفعني للفخر: رؤية الجمهور وهو سعيد ويستمتع بهدف وقدوة مشتركة”.

واستكمل: “نحن سعداء بما حدث وبنجاحاتنا وبالفوز بكل مباريات اليورو وبتقديم كرة قدم جيدة”.

وتابع: “ليس اللاعبون أصحاب الفضل الوحيدون في هذا بل الأجهزة الفنية ومعهم مسؤولي الاتحاد أيضاً”.

وأتم: “كنا عائلة كبيرة واحدة في ألمانيا وحققنا الأهداف بالسيرة خطوة تلو الأخرى”.