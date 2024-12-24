المخللات: كيف تختار الأفضل لصحتك؟… التخمير أم التخليل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

المخللات، بمذاقها الحامض والمالح، تُعتبر إضافة شهية للعديد من الأطباق حول العالم. لكن هل تعلم أن هناك طريقتين رئيسيتين لصناعة المخللات، وهما التخليل والتخمير، ولكل منهما خصائصه وفوائده الصحية؟ في هذا المقال، سنُقارن بين هاتين الطريقتين ونكشف لك أيّ أنواع المخللات أكثر فائدة لصحتك

التخليل هو عملية حفظ الطعام في محلول حمضي، مثل الخل أو عصير الليمون، مع إضافة الملح والتوابل. يعمل الحمض على منع نمو البكتيريا الضارة وإطالة عمر المنتج. تتميز المخللات المخللة بمذاقها الحامض القوي ونكهتها المميزة التي تأتي من الخل والتوابل المُستخدمة.

التخمير هو عملية حفظ الطعام بواسطة البكتيريا النافعة الموجودة بشكل طبيعي في الخضروات. في بيئة ملحية، تتغذى هذه البكتيريا على السكريات الموجودة في الخضروات وتُنتج حمض اللاكتيك، الذي يعمل كمادة حافظة طبيعية. تُعرف المخللات المُخمرة بمذاقها الحامض الخفيف ونكهتها المُعقدة، كما أنها غنية بالبروبيوتيك، وهي البكتيريا النافعة التي تُفيد صحة الجهاز الهضمي.

بشكل عام، تُعتبر المخللات المُخمرة أكثر فائدة للصحة من المخللات المخللة، وذلك لاحتوائها على البروبيوتيك. تُساعد البروبيوتيك في:

تحسين صحة الجهاز الهضمي: تُعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُحسن الهضم ويُقلل من مشاكل مثل الإمساك والانتفاخ.

تقوية جهاز المناعة: تُساهم في تعزيز وظائف جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

تحسين امتصاص العناصر الغذائية: تُساعد في تحسين امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المخللات المُخمرة على نسبة أقل من الصوديوم مقارنةً بالمخللات المخللة، مما يجعلها خيارًا صحيًا أكثر للأشخاص الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم.

مصدر للألياف: تُساعد الألياف في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

مصدر للفيتامينات والمعادن: تحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

مُنشط للشهية: يُمكن أن تُساعد في فتح الشهية وتحسين الهضم قبل الوجبات.