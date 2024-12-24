رودريجو وصل لأفضل لحظاته مع ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - تحدثت شبكة “ريليفو” الإسبانية، عن وضعية البرازيلي، رودريجو، مع فريقه ريال مدريد، خلال الموسم الحالي.

وأفادت الشبكة، أن رودريجو وصل لأفضل لحظاته خلال في الفترة الأخيرة، بعد عدة أشهر تعتبر الأصعب في حياته المهنية بعد تعرضه لعدة إصابات.

وأشارت الشبكة، إلى أن النجم البرازيلي سجل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في المباريات الثلاث الأخيرة.

وكشفت الشبكة: “رودريجو رفض عرضاً مغرياً للغاية من مانشستر سيتي. كان هدفه دائماً هو النجاح مع ريال مدريد، لكنه طلب أيضاً المزيد من التقدير. ومن جانبه، لم يكن النادي على استعداد للسماح له بالرحيل أيضاً”.

وأتمت الشبكة: “في غرفة خلع الملابس يُشيدون بقدرات رودريجو.. بدأ مبابي في الاستفادة من موهبته ويظهر ذلك في علاقتهما على أرض الملعب. أيضاً فينيسيوس بدوره يقدر كثيراً، وبالطبع أنشيلوتي يعتبره لاعباً لا غنى عنه”.