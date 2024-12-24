نشكركم على متابعتكم خبر استخدامات معجون الأسنان المُذهلة: أفكار إبداعية لم تخطر ببالك! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا
معجون الأسنان، ذلك المُنتج اليومي الذي لا يكاد يخلو منه أي منزل، لطالما عرفناه بدوره الأساسي في تنظيف الأسنان والحفاظ على صحة الفم. لكن، هل تعلم أن استخداماته تتجاوز ذلك بكثير؟ في هذا المقال، سنكشف لك عن استخدامات معجون الأسنان المُذهلة وغير المتوقعة، التي ستُبهرك وتُساعدك في حلّ مشاكل يومية بطرق إبداعية واقتصادية.
- تلميع الأحذية: يُعتبر معجون الأسنان مُلمّعًا ممتازًا للأحذية، خاصةً الأحذية البيضاء. ضعي كمية صغيرة من المعجون على فرشاة أو قطعة قماش نظيفة، وافركي بها الحذاء بلطف، ثم امسحيه بقطعة قماش مبللة. ستلاحظين الفرق!
- إزالة الخدوش الطفيفة: يُمكن استخدام معجون الأسنان لإزالة الخدوش الطفيفة من شاشات الهواتف والساعات والأقراص المدمجة. ضعي كمية صغيرة من المعجون على قطعة قطن، وافركي بها الخدش بحركات دائرية لطيفة، ثم امسحيه بقطعة قماش نظيفة.
- تنظيف المكواة: يُساعد معجون الأسنان في إزالة الصدأ والتراكمات من قاعدة المكواة. ضعي كمية صغيرة من المعجون على قطعة قماش مبللة، وافركي بها قاعدة المكواة وهي باردة، ثم امسحيها بقطعة قماش نظيفة.
- تخفيف لدغات الحشرات: يُمكن استخدام معجون الأسنان لتخفيف الحكة والالتهاب الناتج عن لدغات الحشرات. ضعي كمية صغيرة من المعجون على مكان اللدغة، واتركيها حتى تجف.
- إزالة البقع العنيدة: يُمكن استخدام معجون الأسنان لإزالة البقع العنيدة من الملابس والسجاد والأثاث. ضعي كمية صغيرة من المعجون على البقعة، وافركيها بلطف، ثم اغسليها كالمعتاد.
- تلميع المجوهرات الفضية: يُمكن استخدام معجون الأسنان لتلميع المجوهرات الفضية وإعادة بريقها. ضعي كمية صغيرة من المعجون على قطعة قماش ناعمة، وافركي بها المجوهرات بلطف، ثم اغسليها بالماء وجففيها جيدًا.
- تنظيف الحنفيات والأدوات الصحية: يُساعد معجون الأسنان في إزالة البقع والتكلسات من الحنفيات والأدوات الصحية، مما يُعيد لها بريقها ولمعانها.
- التخلص من الروائح الكريهة من اليدين: بعد تقطيع البصل أو الثوم أو السمك، قد تلتصق رائحة كريهة باليدين. يُمكن التخلص من هذه الروائح بغسل اليدين بمعجون الأسنان.
- تجفيف البثور: يُمكن وضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على البثور قبل النوم، حيث يُساعد على تجفيفها وتقليل حجمها. (يُرجى الحذر واستشارة طبيب جلدية في حال البشرة الحساسة).
- تنظيف الأظافر وتبييضها: يُمكن استخدام معجون الأسنان لتنظيف الأظافر وإزالة الاصفرار عنها. افركي أظافركِ بفرشاة أسنان قديمة مع القليل من معجون الأسنان، ثم اغسليها بالماء.