خيسوس كاساس: مباراة البحرين قوية .. ويجب تمديد فترة بطولة الخليج

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - تحدث خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي، عن مواجهة البحرين، غداً الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال كاساس: “أعتقد أن في مثل هذه البطولات القصيرة، الأهم هو متابعة مستوى اللاعبين والحالات التكتيكية عبر الفيديو، حيث يصعب متابعة الحالات في الملعب بسبب ضيق الوقت”.

وأضاف: “شاهدنا مباراة البحرين، والمنتخب البحريني يشابهنا في طريقة اللعب، مما يجعل مباراة الغد قوية”.

وأفاد: “أتمنى أن يتم تمديد فترة بطولة الخليج في النسخ القادمة، حيث لا يمكن تدريب الفريق واللاعبين بشكل كافٍ بسبب ضيق الوقت، لذلك نعتمد بشكل كبير على شرح الفيديوهات بعد التدريبات”.

وشدد: “أنا فخور بالعمل كمدرب في العراق وأعتبره بلدي الثاني، وسأكون أسعد شخص إذا تأهلنا لكأس العالم لأننا عملنا لفترة طويلة لتحقيق هذا الحلم”.

ونوه: “في المباراة الأخيرة، كنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف، لكننا أضعنا العديد من الفرص ولم نكن محظوظين. نتمنى أن نكون أكثر توفيقاً في تسجيل الأهداف في المباريات القادمة”.

وأتم: “لم أغير رأيي بعد مشاهدة الجولة الأولى، البطولة صعبة، وأي فريق يمكنه الفوز. حتى اللحظة الأخيرة، لا أحد يعلم من سيتوج باللقب”.