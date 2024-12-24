المغرب: رجل في الخمسينيات من عمره يقتل والدته خنقًا ويسلم نفسه للشرطة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً - في حادثة مأساوية، أقدم رجل في الخمسين من عمره بمدينة “آيت ملول” المغربية على قتل والدته خنقًا يوم الأحد الماضي. وقد أثار هذا الحادث اهتمامًا كبيرًا، مما استدعى فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة في استئنافية أغادير، وفقًا لتقارير صحفية محلية.

بعد ارتكابه للجريمة، توجه الجاني إلى منطقة “بلفاع” في إقليم “اشتوكة آيت باها” حيث سلم نفسه لمصالح الدرك الملكي. وقد تم القبض عليه ونقله إلى مقر المفوضية الجهوية للأمن في “آيت ملول” لاستكمال التحقيقات حول ملابسات الجريمة، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.

**جريمة مروعة**

وصفت وسائل الإعلام المحلية الجريمة بأنها “مروعة”، مشيرة إلى أن الجاني فقد إنسانيته عندما أقدم على قتل والدته المسنّة بهذه الطريقة. ومن المتوقع أن تكشف الساعات القادمة عن دوافع ارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة إلى استكمال التحقيقات التي بدأت فور تسليم الجاني نفسه للسلطات.