القتل العمد” لرجل أشعل النار في امرأة نائمة في مترو أنفاق نيويورك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً - وجهت الشرطة الأمريكية تهمة القتل والحرق العمد لرجل في الثلاثينيات من عمره من غواتيمالا، بعد أن أشعل النار في امرأة وشاهدها تحترق حتى الموت في مترو أنفاق مدينة نيويورك.

تم القبض على سيباستيان زابيتا، وفقًا لوكالة “رويترز”، بعد حوالي ست ساعات من إضرامه النار في ملابس امرأة بدت نائمة، داخل عربة مترو متوقفة في محطة كوني آيلاند-ستيلويل أفينيو في بروكلين.

دخل المشتبه فيه الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في عام 2018، وتم ترحيله إلى غواتيمالا بعد بضعة أيام. وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان لها أنه لم يتضح متى عاد إلى البلاد بشكل غير قانوني.

تعتقد الشرطة أنه لم يكن هناك أي تواصل سابق بين المهاجم والضحية، التي لم يتم التعرف عليها بعد.

استخدم عمال مترو الأنفاق ورجال الشرطة في المحطة معدات إطفاء الحرائق لإخماد النيران التي التهمت المرأة، وتم إعلان وفاتها في مكان الحادث.