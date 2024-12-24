بعد انتهاء الحرب.. نجوم لبنان يستعدون لحفلات “رأس السنة”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً - يشهد موسم حفلات رأس السنة عودة نجوم لبنان الذين توقفت أنشطتهم الفنية ومشاريعهم بسبب الحرب، ومن بينهم وائل جسار وعاصي الحلاني، اللذان لم يتمكنا من إحياء حفليهما في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الأخيرة.

**”عودة نجوم الطرب اللبناني”**

وفقًا لتقارير إعلامية، سيشهد موسم حفلات رأس السنة عودة وائل جسار ونوال الزغبي في حفل غنائي مشترك بمصر، داخل أحد الفنادق في مدينة 6 أكتوبر يوم 31 ديسمبر الجاري.

كما يعود الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفلاته الغنائية في دبي بعد فترة توقف استمرت لأسابيع، بينما ستُحيي نانسي عجرم حفلاً غنائياً مع تامر حسني في دبي أيضًا في نفس اليوم، بالإضافة إلى هيفاء وهبي.

ومن المقرر أن يُحيي زياد برجي حفلاً غنائياً في العاصمة القطرية الدوحة، بينما ستشارك نجوى كرم والمغني السوري الشامي في حفل مشترك في أبوظبي. كما سيُحيي فارس كرم حفلاً غنائياً ليلة رأس السنة الجديدة في الأردن.

وفي لبنان، تتألق حفلات موسم رأس السنة بعدد من الفعاليات، حيث ستشارك إليسا وآدم في حفل غنائي واحد في “كازينو لبنان” يوم 28 ديسمبر.