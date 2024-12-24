طرق لتعزيز الصحة العاطفية لدى كبار السن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً - يساهم الشعور بالصحة العاطفية لدى كبار السن في تحسين صحتهم العامة، ويمنحهم طاقة إيجابية ومزاجاً مستقراً بعيداً عن التوتر والاكتئاب.

كشف موقع “homecare” عن عدة استراتيجيات لتعزيز الصحة العاطفية لدى كبار السن، ومن أبرزها:

**العناية بالمظهر الخارجي**

احرص على أن تكون ملابس والديك جذابة ومناسبة لهم. كما أن تناول الطعام المغذي وشرب كميات كافية من الماء يساعدان في جعل أحبائك يظهرون بأفضل حال. إذا كان بالإمكان، شجعهم على ممارسة نشاط بدني ممتع وآمن ثلاث مرات في الأسبوع.

**حرية اتخاذ القرارات**

تساعد حرية اتخاذ القرارات على تعزيز الاستقلالية وتمنح كبار السن شعوراً بالسيطرة على حياتهم، بشرط ألا تعرض تلك القرارات صحتهم للخطر. دع أحبائك يستكشفون خياراتهم بحرية.

**التواصل الاجتماعي**

يساهم التواصل الاجتماعي في تنشيط العقل ورفع المعنويات، كما يعزز الشعور بالفردية والانتماء.

لضمان تواصل أحبائك مع الآخرين، قم بتحديد مواعيد للزيارات مع الأصدقاء والعائلة، واطلب من الأطفال في العائلة إعداد بطاقات لأحبائك.

وللبقاء على اتصال مع الأقارب البعيدين، يمكنك الاشتراك في خدمات مكالمات الفيديو، وحاول أن تشجعهم على استخدامها كلما أمكن ذلك.