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الأربعاء 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية في حكومة عجمان

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أصدرت دائرة الموارد البشرية في عجمان، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية 2025 في حكومة عجمان، إذ تقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 عطلة رسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

وبحسب “وام”، رفعت الدائرة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلين الله أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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