كيف تُرسخ عادات النجاح المالي في طفلك؟..دراسة تكشف أسرار 52 عامًا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

لطالما شغل سؤال النجاح المالي بال الإنسان، وبات البحث عن أسرار الثراء والاستقرار المادي هدفًا يسعى إليه الكثيرون. لكن، هل تعلم أن بذور النجاح المالي تُزرع في مرحلة الطفولة؟ هذا ما أكدته دراسة حديثة استمرت لمدة 52 عامًا، كشفت عن الصفات التي تميز الأطفال الذين أصبحوا بالغين ناجحين ماليًا. في هذا المقال، سنستعرض أهم نتائج هذه الدراسة ونقدم لك نصائح عملية لتنمية هذه الصفات في أطفالك.

استمرت الدراسة لعقود طويلة، تتبعت خلالها الباحثون مجموعة من الأطفال منذ نعومة أظفارهم، وراقبوا تطورهم ونموهم حتى بلوغهم سن الرشد. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج مذهلة تُظهر أن بعض العادات والسلوكيات التي يكتسبها الطفل في صغره، تُنبئ بمستقبله المالي.

تأجيل الإشباع: القدرة على تأجيل الحصول على مكافأة فورية من أجل هدف أكبر في المستقبل. على سبيل المثال، تفضيل ادخار المال لشراء لعبة غالية بدلًا من إنفاقه على الحلوى.

التخطيط واتخاذ القرارات: القدرة على وضع خطط بسيطة واتخاذ قرارات مالية مناسبة، مثل تحديد كيفية إنفاق مصروف الجيب.

المسؤولية والاعتماد على النفس: تحمل مسؤولية المهام الصغيرة والاعتماد على النفس في إنجازها، ما يُنمي حسّ الانضباط والالتزام.

فهم قيمة المال: إدراك أن المال وسيلة لتحقيق الأهداف وليس غاية بحد ذاته، وفهم أهمية الادخار والتوفير.