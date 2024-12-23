الحروق من الدرجة الأولى: دليل شامل للعناية بالبشرة المحروقة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

الحروق من الدرجة الأولى هي إصابات شائعة تؤثر على الطبقة الخارجية من الجلد. على الرغم من أنها قد تكون مؤلمة، إلا أنها عادةً ما تلتئم في غضون أيام قليلة. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب الحروق من الدرجة الأولى، أعراضها، وطرق علاجها في المنزل.

أسباب الحروق من الدرجة الأولى:

الحروق الحرارية: نتيجة التعرض للحرارة الزائدة من مصادر مثل الأواني الساخنة أو البخار.

حروق الشمس: التعرض لأشعة الشمس الشديدة لفترة طويلة.

حروق المواد الكيميائية: نتيجة ملامسة المواد الكيميائية القوية للجلد.

أعراض الحروق من الدرجة الأولى:

احمرار: يصبح الجلد أحمر اللون.

ألم: الشعور بألم متفاوت الشدة.

تورم: قد يتورم الجلد المصاب.

حكة: قد يشعر المصاب بالحكة بعد بضعة أيام.

تقشر الجلد: يبدأ الجلد بالتساقط بعد بضعة أيام.

طرق علاج الحروق من الدرجة الأولى في المنزل:

البرودة: وضع كمادات باردة (وليس ثلجًا مباشرًا) على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة لتقليل الألم والتورم.

ترطيب الجلد: استخدام جل الصبار أو كريمات الترطيب الخالية من العطور للمساعدة في الشفاء.

تجنب المواد المثيرة للحكة: تجنب فرك أو خدش المنطقة المصابة.

الأدوية المسكنة للألم: تناول أدوية مسكنة للألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لتخفيف الألم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب عليك استشارة الطبيب في الحالات التالية:

إذا كان الحرق كبيرًا أو عميقًا.

إذا كان الحرق في الوجه أو اليدين أو القدمين أو الأعضاء التناسلية.

إذا كان الحرق مصحوبًا بفقاعات كبيرة أو نزيف.

إذا كان الحرق مصحوبًا بحمى أو قشعريرة.

إذا لم يتحسن الحرق بعد بضعة أيام أو ساءت حالته.

الوقاية من الحروق من الدرجة الأولى:

توخي الحذر عند التعامل مع الأواني الساخنة والأسطح الساخنة.

استخدام القفازات عند الطهي أو التعامل مع مواد كيميائية.

ارتداء واقي الشمس عند التعرض لأشعة الشمس.

تثبيت أجهزة كشف الدخان في المنزل.