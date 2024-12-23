أسرار خطيرة تكشفها الدراسات عن المكملات الغذائية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تعتبر المكملات الغذائية حلاً سريعًا يلجأ إليه الكثيرون لتحسين صحتهم، ولكن هل هي فعلاً الحل الأمثل؟ في ظل الترويج المكثف لهذه المنتجات، تبرز تساؤلات حول مدى أمانها وفعاليتها. تشير دراسات حديثة إلى أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية، وخاصة الفيتامينات والمعادن، قد يكون له آثار جانبية خطيرة، بل وقد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

المكملات الغذائية: سلاح ذو حدين:

تسلط الضوء على فوائد المكملات الغذائية في حالات نقص التغذية.

تشرح الآثار الجانبية المحتملة للإفراط في تناولها، مثل زيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى.

دراسات تكشف الخطر:

تلخص نتائج الدراسات التي تربط بين تناول المكملات الغذائية بجرعات عالية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، مع التركيز على دراسات محددة.

تشرح آلية عمل الفيتامينات الزائدة في الجسم وكيف تساهم في تكوين الجذور الحرة وتلف الخلايا.

الأطعمة الطبيعية هي الحل الأمثل:

تشجع على الحصول على العناصر الغذائية من مصادر طبيعية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

تذكر أن الأطعمة الطبيعية تحتوي على مركبات نباتية مفيدة لا توجد في المكملات الغذائية.

نصائح هامة:

تشدد على أهمية استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي.

تنصح بتناول المكملات الغذائية فقط في حالة وجود نقص حقيقي في عنصر غذائي معين.

تشجع على اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن للحصول على جميع العناصر الغذائية اللازمة.

هذا وتؤكد الخاتمة على أهمية توخي الحذر عند تناول المكملات الغذائية وعدم الاعتماد عليها كبديل عن الغذاء الصحي. تشجع القارئ على تبني نمط حياة صحي يتضمن نظامًا غذائيًا متوازنًا وممارسة الرياضة بانتظام.