أنور قرقاش: نهج الإمارات منذ بدايات الثورة السورية متزن وواقعي يستند للحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على موقف متوازن وواقعي منذ بداية الأزمة السورية في 2011، يرتكز على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ودعم شعبها، ومساندته في مواجهة التحديات، لا سيما الإرهاب.

وأوضح معاليه في تدوينة عبر منصة “X” أن الإمارات تبنت هذا الموقف من خلال مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي ضد الإرهاب، ومواقفها الثابتة في الجامعة العربية، إضافة إلى الدعم الإنساني المقدم للأشقاء السوريين. وأكد أن هذا النهج الذي تلتزم به الإمارات يبقى هو المرجع في تعاملها مع القضايا العربية والدولية.