بيكاتا بالمشروم: وصفة إيطالية شهية خطوة بخطوة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تبحث عن طبق رئيسي لذيذ وسهل التحضير؟ بيكاتا الدجاج بالمشروم هي الخيار الأمثل! هذه الوصفة الإيطالية الكلاسيكية تجمع بين نكهة الدجاج الطري مع نكهة المشروم الغنية، وتقدم طبقًا رئيسيًا مثاليًا لعشاء خاص أو وجبة عائلية.

المكونات:

صدور دجاج أو لحم (حسب الرغبة) مقطعة إلى شرائح

دقيق

بيضة مخفوقة

بودرة خبز

ملح وفلفل أسود

مشروم طازج مقطع

زبدة

ثوم مفروم

مرق دجاج

عصير ليمون

كريمة طبخ

أوراق زعتر طازج (اختياري)

طريقة التحضير:

تتبيلة الدجاج: تبلي شرائح الدجاج بالملح والفلفل الأسود.

التغليف: اغمس شرائح الدجاج في الدقيق ثم البيضة المخفوقة ثم البودرة الخبز.

القلي: اقلي شرائح الدجاج في زيت ساخن حتى يصبح لونها ذهبياً.

تحضير الصلصة: ذوبي الزبدة في مقلاة ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبي حتى يذبل. أضيفي المشروم وقلبي حتى يصبح طريًا.

تجميع المكونات: أضيفي مرق الدجاج وعصير الليمون إلى المقلاة. اتركي المزيج حتى يغلي ثم أضيفي كريمة الطبخ. قلبي المكونات حتى تتجانس الصلصة وتصبح سميكة القوام.

التقديم: ضعي شرائح الدجاج المقلي في طبق التقديم وصب صلصة البيكاتا فوقها. زيني بالأعشاب الطازجة (اختياري).

نصائح إضافية:

اختيار اللحم: يمكنك استخدام صدور الدجاج أو اللحم البقري أو السمك.

نوع المشروم: استخدم أي نوع من المشروم تفضله، مثل المشروم البورتوبيلو أو الشيتاكي.

التوابل: يمكنك إضافة توابل إضافية مثل الأوريجانو أو البازيليك لتكثيف النكهة.

التقديم: قدمي البيكاتا بالمشروم مع الأرز أو المعكرونة أو الخضار المشوية.

لماذا هذه الوصفة مميزة؟

سهلة التحضير: يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل ولا تتطلب مهارات طهي متقدمة.

مكونات متوفرة: يمكن العثور على جميع المكونات في أي سوبر ماركت.

مذاق لذيذ: تجمع بين نكهات الدجاج والمشروم والليمون والكريم، مما يجعلها طبقًا شهيًا.

قابلة للتعديل: يمكنك تعديل الوصفة لتناسب ذوقك الشخصي بإضافة مكونات أخرى مثل الزيتون أو الكابري.