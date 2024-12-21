آرسنال يكتسح كريستال بالاس بخماسية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - حقق آرسنال فوزاً كبيراً على كريستال بالاس، بنتيجة 5-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

تقدم كريستال بالاس أولاً عبر إسماعيلا سار (د11)، ليرد بعدها المدفعجية بخماسية عبر جابرييل جيسوس “هدفين” (د6، د14)، كاي هافيرتز (د38)، جابرييل مارتينيلي (د60)، وديكلاس رايس (د85).

بهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز 15.