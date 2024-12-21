رواندا تعلن انتهاء تفشي فيروس “ماربورغ” القاتل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - أعلن وزير الصحة الرواندي، سابين نسانزيمانا، اليوم الجمعة، عن انتهاء تفشي فيروس ماربورغ في البلاد، بعد مرور 42 يومًا على تعافي آخر مريض مصاب بالفيروس.

ووفقًا لوكالة “رويترز”، كانت رواندا قد سجلت في سبتمبر الماضي أولى حالات الإصابة بالفيروس بين عدد من المرضى، حيث يُعتبر ماربورغ حمى نزفية فيروسية شديدة الخطورة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وفي بيان صادر عن وزارة الصحة، تم الإبلاغ عن 66 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، توفي منها 15 شخصًا، بينما تعافى 51 آخرون.

خلال مؤتمر صحفي، صرح الوزير نسانزيمانا: “لقد كانت رحلة طويلة، ولكننا اليوم نعلن انتهاء تفشي فيروس ماربورغ في رواندا. ووفقًا للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس لم يعد موجودًا”.

كما أضاف الوزير أن الفترة اللازمة للتأكد من انتهاء تفشي المرض هي 42 يومًا بعد خروج آخر مريض من المستشفى بنتيجة اختبار سلبية، مشيرًا إلى أن هذه الفترة انتهت منتصف ليلة أمس، مما يتيح للبلاد إعلان خلوها من الفيروس.