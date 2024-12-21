كم من الوقت يحتاج قلبك للتعافي بعد التمرين وفقًا لسنك؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - يعتبر تعافي معدل ضربات القلب بعد ممارسة الرياضة من المؤشرات الهامة على صحة القلب، ويختلف هذا التعافي باختلاف العمر.

كما توضح د. ليندسي بوتومز، رئيسة مركز أبحاث النفس وعلوم الرياضة في جامعة هيرتفوردشاير، فإن “تعافي معدل ضربات القلب يتم تنظيمه بواسطة الجهاز العصبي اللاإرادي، ويمكن أن يعكس الحالة الصحية للفرد. سرعة عودة معدل ضربات القلب إلى مستواه الطبيعي بعد التمرين تعكس مدى كفاءة جهازك القلبي الوعائي”.

لحساب تعافي معدل ضربات القلب، يتم قياس معدل ضربات القلب في الدقيقة (BPM) بعد التمرين الشاق (أعلى معدل تم الوصول إليه) ثم يتم طرح المعدل بعد 60 ثانية من الراحة.

الفارق الكبير بين معدل ضربات القلب بعد التمرين ومعدل ضربات القلب بعد دقيقة من الراحة يدل على قدرة قلبك على التعافي بسرعة، وهو مؤشر على صحته.

**معدل التعافي الجيد حسب العمر:**

– **من 20 إلى 30 عامًا:**

– معدل ضربات القلب الأقصى: 195

– معدل التعافي المستهدف: 22

– **من 30 إلى 39 عامًا:**

– معدل ضربات القلب الأقصى: 185

– معدل التعافي المستهدف: 22

**من 40 إلى 49 عامًا:**

– معدل ضربات القلب الأقصى: 175

– معدل التعافي المستهدف: 22

– **من 50 إلى 59 عامًا:**

– معدل ضربات القلب الأقصى: 165

– معدل التعافي المستهدف: 22